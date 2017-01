Barn spiser for mye sukker til frokost

I en undersøkelse av 200 barn i alderen fire til ti år, som Public Health England har gjennomført, viset det seg at barna gjennomsnittlig fikk i seg elleve gram sukker til frokost. Det vil si tre sukkerbiter – eller drøyt 1.000 sukkerbiter i året – bare til dagens første måltid.

Samtidig viste undersøkelsen at hele 84 prosent av foreldrene trodde at de ga barna sine en sunn start på dagen.

Altfor mye

– Barn får i seg altfor mye sukker, konstaterer Alison Tedstone ved Public Health England.

Også i Sverige og Norge ser man det som et problem at barn får i seg for mye sukker.

– Vi vet at mange produkter, der markedsføringen er rettet mot barn, inneholder mye sukker, som fruktyoghurt og frokostblandinger, sier Åsa Brugård Konde ved det svenske Livsmedelsverket.

– Problemet er at sukker er tomme kalorier. Barn trenger næringsrik mat, understreker hun.

Som godteri

I en TV 2-test i fjor høst ble det fastslått at enkelte frokostblandinger, som var spesielt markedsført mot barn, var som å spise godteri til frokost.

Ernæringsfysiolog Cathrine Borchsenius konstaterte at det nesten er bedre å spise iskrem enn enkelte av frokostblandingene.

– Mange av blandingene har lite fiber og mye sukker, uttalte hun til TV 2.

Brugård Konde sier at også Juice inneholder mye sukker, men at de også inneholder vitaminer.

– Et annet produkt som inneholder mye sukker, er smakstilsatt yoghurt. Men om barna får i seg næringsrik mat for øvrig, kan både juice og fruktyoghurt være ok å gi barna til frokost, sier Brugård Konde. (©NTB)

