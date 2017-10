Balenciaga har laget sin helt egne versjon av Crocs

Du trodde kanskje Crocs var forbeholdt pensjonister som skal handle kefir og avisen på det lokale kjøpesenteret, eller for barnehagebarn som trenger noe som sklir kjapt på og av foten, MEN DEN GANG EI!

Nå har et av verdens aller største og mest respekterte motehus, Balenciaga, nemlig laget sin egen variant av det som ganske så allment er kjent som verdens styggeste sko:

@balenciaga just brought the Crocs game to new heights. Swipe ⬅️ to get a second look at the shoe they sent down the runway in Paris. Et innlegg delt av Crocs Shoes (@crocs) søndag 01. Okt.. 2017 PDT

Balenciaga sendte nemlig modellene sine ned catwalken under Paris Fashion Week forrige søndag i Crocs, og ikke bare standardvarianten - men en 10 centimeter høy platåvariant (som gir assosiasjoner til den også nå utskjelte Buffalo-skoen).

Check it out!

Modellene til Balenciaga hadde Crocs på føttene under moteuken i Paris.

Dette er skoene alle elsker å si at de hater, men som overraskende mange bruker når (de tror) andre ikke ser dem. Og kan man egentlig nekte for at de er sykt praktiske? Tror ikke det.

Om dette er det som skal til for å få fashionistaene til å trykke Crocs til sitt bryst vet vi ikke ennå, men uansett - thumbs up til Balenciaga for å ha mekket årets morsomste sko!

