(SIDE2): Ayla the Fox ble omtalt som noe så sjeldent som en revekjendis, etter å ha gjort suksess på Instagram i regi av eier Silje Elin Matinsdal.

Ayla the Fox vakte oppsikt i inn- og utland, og ble blant annet omtalt i amerikanske Bored Panda. Instagram-kontoen hennes hadde over 75.000 følgere.

Den lille reven skulle i utgangspunktet ende opp som noens pelskåpe, men Matinsdal hadde andre planer. Matinsdal reddet reven fra en pelsfarm da Ayla var bare fire måneder gammel, og fikk med det tidenes skjønneste turkamerat.

Etter å ha vært savnet en måned, ble det torsdag klart at tamreven Ayla er død.

«Jeg håper du er fri nå, min venn. Du gjorde livet mitt til et eventyr», skriver Matinsdal på Instagram, og fortsetter:

«Hjertet mitt er knust, og jeg trenger tid til å bearbeide dette. Jeg elsker dere alle for å ha fulgt Aylas eventyr. Takk for at dere alle håpet og ba, det satte jeg stor pris på. Jeg trenger tid til å bearbeide dette, så jeg kommer ikke til å være tilgjengelig på en stund.»

Ayla forsvant under en skogstur ved Bjødnalia i Jæren.

Eleven days have past since Ayla disappeared, the hope of getting her back gets smaller every day, but i haven't lost all hope yet. I hope you are safe my Sweet friend, i truly miss you😢💕 #missyousomuch Et innlegg delt av Ayla Mikkeline (@aylathefox) mandag 03. Juli. 2017 PDT

Any day spent with you is my favorite day. So today is my new favorite day. A. A. Milne Et innlegg delt av Ayla Mikkeline (@aylathefox) lørdag 10. Juni. 2017 PDT

