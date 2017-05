Ariana Grandes mor snakker ut

Nå snakker hun også ut om den vanskelige uken som har vært.

Joane Grande

– Den siste uken har jeg tilbrakt i refleksjon, bønn og dyp sorg. Jeg gjør som min datter og tilbyr min hjelp og tjeneste til alle som ble rammet av den djevelske terrorhandlingen i Manchester, skrev Joan Grande på Twitter mandag.

Hun sender sine varmeste hilsener til ofrene, både dem som ble drept, skadet, som er på bedringens vei og alle som overlevde – sammen med «familie og venner som kjenner den grenseløse sorgen», og fastslår:

– Jeg står sammen med dere ansikt til ansikt med ondskapen, og vi står sammen så den aldri skal styre livene våre, heter det videre fra mamma Grande, som takket alle som hjalp til den skjebnesvangre kvelden i Manchester.

Mandag var det Memorial Day i USA, som er en minnedag for falne soldater. Derfor sendte Joan Grande også en varm og vedvarende takk «til alle som var og er i tjeneste for å beskytte friheten vår hver dag over hele verden».

