Aps mektige menn på trilletur

Bittelille julaften gir Aps nestleder Trond Giske lyd fra seg.

Giske, som er i pappaperm, har fått hjelp til å trille den vesle datteren Maria - ingen ringere enn Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Han var en av svært få menn i Norge som tok pappapermisjon i 1989.

På Facebook-siden sin skriver Giske at:

«Facebook-siden min blir muligens en slags pappablogg når jeg lanserer spalten «dagens trillekamerat». Først ute er Jens Stoltenberg, som har mye av æren for at pappapermen i det hele tatt finnes. Takk for hyggelig trilletur! Lik og del hvis du også er glad for at Jens og Gro ga en hel generasjon fedre mulighet til pappaperm.»

- Aldri med Trond i pappaperm



De to ser ut til å ha det riktig så lystig.



Stoltenberg har også delt bildet på sin Facebook-side, og skriver at:

«Jeg har vært mange ganger på Youngstorget, men aldri med Trond i pappaperm.»





Marias mamma, Haddy N´Jie, er travelt opptatt med å forberede NRKs julesending fredag.

Sommeren 2014 ble det kjent at toppolitiker i Arbeiderpartiet (Ap) Trond Giske og NRK-stjernen Haddy Njie var blitt kjærester.

Giske har datteren Una på 13 år fra tidligere forhold, men til tros for sine 49 år ønsket han flere barn.