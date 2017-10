Anne-Brith Davidsen: - Akkurat i dag så har jeg lyst til å slutte å blogge

- I dag så vurderer jeg å slutte å blogge. Det er en tanke som har slått meg over tid nå, sier Anne-Brith Davidsen i onsdagens episode av Bloggerne på TV 2.

Les også: Bokaktuelle Anna Rasmussen om frykten for at barnevernet skulle ta Michelle

Anne-Brith er en av Norges største bloggere, og skriver om alt fra oppdragelse, baking, til kjærlighetslivet. I kveldens episode får vi se at hun får seg en skikkelig knekk. Anne-Brith blir syk, men må likevel gjøre de hverdagslige gjøremålene som å handle og følge barna på ulike aktiviteter. Det blir til slutt for mye for firebarnsmoren:

Bloggerne er godt i gang med sesong 7 av serien. Og det siste som har skjedd er at Komikerfrue-bloggeren Marna Haugen og Ørjan Burøe har kjøpt hus. Marna tvinger Ørjan til å skrive under på ekteskapskontrakt i frykt for hva som kan skje med forholdet under oppussing av det nye huset.

I tillegg har Anniken Jørgensen, best kjent som «annijor», og Anders utfordringer i forholdet, og når de får mulighet til å flytte sammen står Anniken ovenfor et vanskelig valg.

Les mer: Bokaktuelle Anna Rasmussen: - Jeg kommer tilbake så fort jeg føler det er riktig

Bloggerne sendes på TV 2 Livsstil man-tor 21:30.



Mest sett siste uken

Del denne artikkelen