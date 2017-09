Anne-Brith: - Hun gjør alt i sin makt for at jeg skal få det jævlig

- Det virker som om den personen gjør alt i sin makt for å sørge for at jeg skal slutte å blogge. For at jeg skal få det jævlig, rett og slett, sier Anne-Brith Davidsen til Side2.

Hun er aktuell med TV-serien «Bloggerne», har bakebloggen under eget navn og er firebarnsmor. Anne-Brith er en av flere bloggere og kvinner som opplever å bli «stalket», og nå skal bloggeren anmelde spesielt en person.

Definisjonen på «stalking» eller forfølging er en sykelig og tvangsmessig opptatthet eller besatthet av en annen person og innebærer at denne andre personen blir forfulgt og utsatt for uønsket oppmerksomhet og annen plagsom atferd.

Blogger Anne-Brith sammen med to av barna.

Side2 har denne uken hatt fokus på temaet, og snakket med blant andre bloggerne Martine Halvorsen, Isabel Raad og psykiater Fred Heggen.

Anne-Brith har vært utsatt for hatefulle kommentarer i flere år, men den siste tiden har det eskalert i form av at personer sender henne «snaps» om hvor hun befinner seg, og også privat informasjon om barna.

- Det hele startet for 1,5 år siden. Da fikk jeg ukentlige kritiske kommentarer fra en og samme person. Da tenkte jeg det var greit at vi var uenige. Jeg brukte tid på å gi tilbakemeldinger og forklarte meg med lange svar. Jeg prøvde å forklare valgene mine. Etter et halvt år begynte kommentarene å bli latterlige – vedkommende var tydelig ikke interessert i en dialog med meg, men var ute etter meg. Når ting deretter begynte å gå på meg som person begynte jeg å slette.

Anne-Brith forteller at leseren ikke ga seg. Vedkommende var på en måte «alltid der», forklarer hun. Bloggeren forstod etter hvert ut ifra kommentarene på bloggen at vedkommende var i de samme kretsene og på samme idrettsarrangementer. Da Anne-Brith begynte å få tilbakemeldinger på at hun var observert i virkeligheten, synes hun det ble for nært.

- Jeg begynte å slette og blokkere. Men det hjalp ikke. Personen fant nye muligheter. Jeg ba folk generelt om å kommentere på Facebook, for da ville ting dukke opp med fullt navn. Da kunne jeg også forstå hvem denne personen var.

Anne-Brith forteller at de som kommenterer på bloggen hennes stort sett er kvinner. Hun kan få hatefulle ytringer, som kan gå på alt fra utseendet til hvordan hun er som mor, men de verste skriveriene er de som går på fortiden.

- Det verste er om fortiden til meg og barna. Det er ingen hemmelighet at vi har gått gjennom noen tunge år før vi flyttet sørover. Men dette har jeg som mor prøvd å legge bak meg. Jeg vil ikke at barna skal preges av det i dag. Derfor er det unødvendig og ekstra sårt når sånt blir tatt opp på anonyme forum og i kommentarfeltet.

De siste ukene har Anne-Brith fått snaps om hvor hun befinner seg og snaps med teksten: «Vi vet hvor du er og hvor du bor.»

- Til og med togtidene til barna har de klart å sette seg inn i og delt på nett, som en slags «trussel». De prøver å få frem at dette vil skje når man deler ting på nett.

- Nå har det kommet for nært. Når det begynner å gå utover barna, da har det gått for langt. Det har kommet kommentarer om utseendet til ungene, at jeg er dårlig mor, gir dem for lite mat og når de tar toget.

Anne-Brith forteller at hun ofte får høre at hun har selv valgt å legge barna ut på nett, og at hun da fortjener kritikk og at det er hennes egen feil.

- NEI, det er ikke sånn det fungerer. De personene går aktivt inn for å trakassere meg. Den dagen det blir en daglig rutine for noen å omtale meg og barna mine i negativ forstand, at noen må ha sin daglige dose av dette, da blir det trakassering. I livet generelt er det sånn at den som blir mobbet og trakassert bestemmer når det går over grensen, det er ikke den andre parten. Og når jeg nå gjentatte ganger har sagt at det går for langt, «slutt å kontakte meg», og det likevel fortsetter, da er det bare å gå til politiet.

Anne-Brith er med i sesong syv av Bloggerne.

Bloggeren og TV-profilen har sagt til den personen som oppsøker henne mest, at det vil komme en politianmeldelse. Politiet har også kontaktet kvinnen og prøvd å få henne til å forstå hvor alvorlig dette er, opplyser Anne-Brith.

- Jeg er blitt veldig godt tatt imot av politiet. Jeg tenker at en anmeldelse kan bli henlagt, men kommer det flere på samme person og sak, så ligger det plutselig fem anmeldelser der og da er det ikke forgjeves.

Anne-Brith synes det er vanskelig å forklare hvordan forfølgelse i kommentarfelt, i forum, sosiale medier og også delvis i virkeligheten påvirker henne. Men hun sier at hun er redd.

- Det som skjer i hodet ditt er at du først begynner å tvile på deg selv. Jeg er alenemor, så jeg blir også redd. Jeg har tenkt på hva jeg gjør den dagen hun faktisk står foran huset mitt. Jeg vet ikke hvem det er. Hvem er denne personen? Er dette en som er syk? Eller en som trenger hjelp? Hvem er du på andre siden?

