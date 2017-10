Anna Rasmussen reagerer sterkt på Bloggerne-klipp - mener hun blir fremstilt feil

Natt til torsdag gjorde Anna Rasmussen aka Mamma til Michelle comeback på bloggen med et videoklipp hvor hun er skuffet over hvordan hun ble fremstilt i TV 2 Livsstil-serien Bloggerne forrige uke.

I den aktuelle sekvensen fra Bloggerne ligger Anna i sengen med kjæresten Jan og de filmer seg selv. Anna mener TV 2 har fremstilt det slik at det ser ut som hun har sex på TV.

- Den videoen var en video på 20 minutter hvor du og jeg snakket om hvor jævlig det var at folk hadde sex på TV og mobber meg som ikke har klær på på bilder. Vi laget den for å «mobbe» dem tilbake. Og så ble det klippet som om vi var en av de, sier hun til Jan i videoklippet som ble lagt ut på bloggen.

- Jeg er bare så sykt skuffet, for Bloggerne har alltid vært en gøy ting. Det har alltid vært et sted der jeg har stolt på at materialet blir brukt riktig, fortsetter hun.

- Ikke gitt uttrykk for at noe var feil

Programredaktør Jarle Nakken i TV 2 sier til Side2 at de har hatt tett dialog med Anna om klippet.

- Anna sier at videoen opprinnelig var en sekvens på 20 minutter der hun og Jan snakker om hvor teit det er at folk har sex på TV og «mobber» Anna som ikke har på seg klær når hun tar bilder. Stemmer dette?

- Hele sekvensen som vi fikk tilgjengeliggjort fra Anna selv er på tre minutter.

Han sier at TV 2 kun har tatt bort 45 sekunder av det opprinnelige råmaterialet.

- Vi har hatt en tett dialog med Anne om dette klippet, og Anna fikk tilsendt påsyn av episoden allerede den 29. september. Og det har vært jevn dialog både før og etter dette ble vist på TV 2 Livsstil første gang. Hun har i løpet av denne perioden ikke gitt uttrykk for at hun syntes noe var feil, sier Nakken.

- Kan ha blitt misforstått

Jarle Nakken forteller at TV 2 i etterkant ser at intensjonen med klippet kan ha blitt misforstått, og at de derfor har bestemt seg for å lage en ny versjon.

- Denne versjonen vil senere i dag vil bli tilgjengelig på TV 2 Sumo og ved eventuelle fremtidige repriser, sier han til Side2.

Den aktuelle Bloggerne-episoden er fjernet fra TV 2 Sumo.





Anna Rasmussen har ikke vært aktiv på bloggen de siste ukene, men har akkurat gitt ut boken «Naken» på Gyldendal Forlag. For snaue to uker siden uttalte hun på lanseringsfesten for boken at hun ville komme tilbake på bloggen så snart det føltes riktig.

Anna Rasmussen eller MammatilMichelle, som hun er aller best kjent som, på lanseringsfest for Naken hos Gyldendal forlag i Oslo.

- Jeg har en grense for hva jeg legger ut og ja, jeg er flink til å legge ut kropp og tull og vas når det kommer til det, men dette gjør ingenting annet enn vondt, sier bloggeren i klippet på bloggen.

- Når moren din kommer og spør deg om du har hatt sex på TV, så gjør det vondt for det er ikke sånn at jeg vil at hun skal se på meg.

Får både støtte og kritikk

I sosiale medier får Anna både støtte og kritikk for videoen.

«Anna, velkommen tilbake! Stå på videre, bloggen din har vært savnet», skriver en leser på Facebook, og forsvarer henne mot kritikken og de grove kommentarene.

«Leser man mellom linjene og lytter til det Anna sier, hører man en reflektert, ung kvinne som lærer og erfarer så lenge hun lever - akkurat som alle andre! Dere som ber Anna vokse opp, har dere alltid gjort alt riktig i livet? Kan dere med hånda på hjertet si at dere aldri har gjort feil?» skriver en annen.

Blogger Martine Halvorsen publiserte et innlegg i går kveld hvor hun mener både Anna og andre foreldre må ta hensyn til barna oppi det hele.

«For min del ser det ut som at mange barn eksponeres for at foreldrene skal få kjenne tilfredsstillelse og få anerkjennelse gjennom «likes» og kommentarer. For når stadig flere deler bilder, «liker» og kommenterer andres bilder positivt, blir det vanskeligere og vanskeligere for dem som ser bildene, å unnlate å gjøre nettopp dette. Det forventes av en å dele og «like» tilbake. Og barna er de som betaler for prisen for foreldres behov for aksept og anerkjennelse», skriver hun på bloggen.

