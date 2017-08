Anna Faris og Chris Pratt skal skilles

Det kan være ekstra vanskelig å holde sammen i Hollywood, men et par som ofte blir brukt som et godt eksempel på at det går fint, er skuespillerne Chris Pratt (38) og Anna Faris (40).

Men nå går superparet fra hverandre, etter å ha vært gift i åtte år. Chris er best kjent for roller som «Jurassic Park» og «Guardians of the Galaxy». Anna slo gjennom med skrekkfilmparodien «Scary Movie». De to møttes på settet til «Take Me Home Tonight», og har sønnen Jack sammen.

