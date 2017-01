Angelina Jolie med stikk til Brad Pitt: - Han er livredd for at sannheten blir kjent

Angelina Jolie (41) skal, ifølge People, ha gått med på Brad Pitts (53) ønske om å holde skilsmissepapirene som gjelder omsorgsretten til familiens barn borte fra offentligheten. De to har barna Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox og Vivienne sammen.

Samtidig kommer Jolie-leiren med et stikk til Pitt etter at han har beskyldt sin tidligere kone for å røpe sensitiv informasjon til media. Jolie avfeier påstandene kontant, ifølge People.

- Han er livredd for at sannheten skal bli kjent for offentligheten, skal Jolies advokat, Laura Wasser, ha sagt ifølge TMZ.

I rettsdokumentene står det videre at Pitt spesielt ønsket å holde saken lukket fordi skuespilleren skal ha blitt etterforsket for mishandling det tidligere parets eldste barn, Maddox om bord på et fly.

FBI har henlagt etterforskningen av saken.

En kilde nær saken stusser over Jolie-leirens utbrudd, og peker på nettopp det at FBI har henlagt etterforskningen av saken.

Samtidig siterer People en annen kilde nær saken på at barna skal være sterkt påvirket av saken.

- Selv om han ikke gjorde noe ulovlig, kan han likevel ha gjort noe galt, sier kilden til People.

- Barna er traumatisert. Moren har beskyttet barna ved å ikke fortelle hva som skjedde faktisk skjedde på flyet, sier kilden videre til People.

Nå har altså Jolie gått med på Pitts ønske om å holde saken om barna lukket for offentligheten.