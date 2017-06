Andrea Voldum kan vinne Skamløspris

- Skamløsprisens formål er å løfte frem personer eller organisasjoner som har oppmuntret til mot og åpenhet om skambelagte temaer innenfor seksualitet, sier Maria Røsok, daglig leder i Sex og Samfunn til Side2.

Daglig leder i Sex og Samfunn, Maria Røsok

Juryen har nå plukket ut ti personer som er nominert til Skamløsprisen 2017, og det er:

Jakob Semb Aasmundsen (journalist og foredragsholder)

Sofie Frost (skuespiller og forfatter)

Nora Mehsen (leder Skeiv Verden)

Luca Dalen Espseth (blogger og transfeminist)

Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl (Underlivet-bloggere og Gleden med skjeden-forfattere )

Vi tror deg-stiftelsen

Andrea Voldum (Vi tror deg-stiftelsen/talsperson mot voldtekt)

Carina Elisabeth Carlsen (bryter kroppsmyter)

Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne (podcasten Tusvik & Tønne)

Maria Stavang (komiker/ tatt oppgjør med kroppspress og russelåter)

Sex og samfunn påpeker at Skamløsprisen skal bidra til å øke synlighet, bevissthet og kunnskap rundt temaer knyttet til seksualitet.

- Skam og stigmatisering gjør at sider ved seksualitet kan føles vanskelig å snakke om, og med denne prisen ønsker vi å motarbeide dette. Prisen skal sørge for at ulike sider ved seksualitet slippes frem i lyset og på den måten ønsker vi at prisen skal bidra til å fjerne skam, sier Maria.

I Skamløsprisens jury sitter blant andre journalist Kathrine Aspaas, blogger og forfatter Sophie Elise Isachsen, komiker Else Kåss Furuseth og Nancy Herz.

Vinneren av Skamløsprisen annonseres i september. I fjor var det minoritetsjentene Nancy Herz, Sofia Nesrine Srour og Amina Bile som ble tildelt utmerkelsen.

