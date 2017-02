Andrea Voldum (22) og June Holm (26) oppretter stiftelse for voldtektsofre

Andrea Voldum (22) og June Holm (26) har gått sammen og opprettet stiftelsen Vi tror deg for voldtektsofre.

- Vi ønsker å bli de som setter voldtekt på dagsorden, fjerne skam og skyld, samt være den beste informanten innenfor problematikken på sikt. Vi gleder oss til å ta alle med på vår reise, og håper at dette blir godt mottatt og støttet opp om, for jo mer kan vi få til sammen, sier Andrea Voldum (22) til Side2.

Vi tror deg skal forebygge voldtekter, avdekke seksuelle forbrytelser og overgrep, styrke rettssikkerhet og ivareta voldtektsofre og pårørende.

Fra demonstrasjonen «Rettssikkerhet for kvinner» utenfor Stortinget i august i fjor.

Møttes under demonstrasjon

Andrea og June møtte hverandre under demonstrasjonen for rettssikkerhet for kvinner utenfor Stortinget i august i fjor. Demonstrasjonen ble holdt i etterkant av oppmerksomheten rundt den såkalte Hemsedal-saken. Andrea anmeldte tre menn for å ha gjengvoldtatt henne, men ble ikke trodd i retten.

June holdt appell og fortalte sin egen historie - selv måtte hun i retten fire runder før mannen som voldtok henne ble dømt.

- Dette har blitt til et helt spesielt vennskap og samarbeid fra første stund. Hver dag siden har vi snakket om hva vi kan gjøre for å hjelpe andre som har blitt utsatt for voldtekt, sier June.

Andrea forteller at hun ikke lenger etter det første møtet deres spurte June om hun ville være med og grunnlegge en stiftelse.

- Flere har foreslått kronerulling for meg siden jeg stod frem i media, men jeg ønsker ikke penger til egen sak, men heller til å kunne hjelpe andre og få til noe større. Jeg tror at vi med vår åpenhet allerede har hjulpet mange, og dette vil vi fortsette med, legger hun til.

Den såkalte Hemsedal-saken der tre menn ble frifunnet for å ha gjengvoldtatt Andrea, fikk stor oppmerksomhet i fjor sommer.

De forteller at de begge jobber mer enn fulltid med den nye stiftelsen.

- Det vi kan vise til nå er bare en liten start, men vi håper det ikke tar lang tid før vi har kontor og besøkssted. Vi vil etter hvert også søke etter ansatte som er psykologer og eksperter på traumer.

- Det kommer i tillegg til at vi skal skape holdningskampanjer, medieaktiviteter, være aktiv på sosiale medier og få til andre prosjekter for å oppfylle vår visjon. Vi tror deg-stiftelsen ønsker at alle skal føle seg sett og hørt, sier Andrea.

Vil fjerne stigmaer og skamfølelse

June forteller at de skal jobbe for å forebygge voldtekter, avdekke seksuelle forbrytelser og overgrep, styrke rettssikkerheten og ivareta voldtektsofrene.

- Vi vil også jobbe kontinuerlig med å fjerne stigmaet rundt å føle skam og skyld, samt få mer åpenhet rundt seksuelle forbrytelser.

- Hvorfor tror dere at det fortsatt kan føles skambelagt å være voldtatt?

- Jeg tror det har mest med holdningene i samfunnet å gjøre, sier Andrea.



- Mange opplever å bli mistrodd, samt få motgang av både politi og rettsstaten. Dette gjør at mange som er utsatt går inn i seg selv og spør hva de har gjort galt. Dette medfører også skam og skyld, legger June til.

- Det er ene og alene gjerningspersonen sitt ansvar, og det vil vi formidle for å fjerne stigmaet rundt dette. Jeg føler ikke skam eller skyld i dag, men jeg har gjort det i mange år og det har vært en lang vei for å kvitte meg med dette.

June Holm og Andrea Voldum håper de kan bruke egne erfaringer til å hjelpe andre.





Vil nå alle

De forteller at de vil nå alle gjennom stiftelsen - ikke bare jenter, men også gutter og transseksuelle.

- Gjennom tilbudet vårt kan folk snakke med oss anonymt, uten at vi vet hvem det er. For mange kan det være lettere å være anonymt, siden det er så sårt og tøft og snakke om. For andre trenger de noen å snakke med som forstår de fullt og helt, og ikke ser på de som dum eller gal fordi de har etterreaksjoner, sier Andrea.

-Det har vært en enorm trøst og lettelse å møte Andrea. Plutselig var jeg ikke alene, og jeg møtte den personen som forstod meg fullt og helt. At vi har skapt stiftelsen sammen gir både glede og engasjement. Det føles både riktig og godt å bruke erfaringene våre til noe som kan hjelpe andre til å få det bedre.

