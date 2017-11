Alt du trenger å vite om sesong to av The Handmaid's Tale

Endelig har det blitt annonsert at det kommer en sesong to av The Handmaid's Tale. Elisabeth Moss, som spiller den rebelske og fryktløse Offred, er en person vi virkelig ser frem til å se igjen. Serien ruller ut i begynnelsen av april 2018 med 13 episoder, men det er ingen fast dato som har blitt satt for premieren ennå.

HURRA! 😄

Les også: The Handmaid's Tale vant beste dramaserie på politisk ladet Emmy-utdeling

Manusforfatter Bruce Miller og forfatteren av novellen med samme navn som serien, Margaret Attwood, har røpet opplysninger til flere amerikanske medier hva som kommer til å skje i sesong to av den populære serien.

1. Ting kommer til å bli mye verre

via GIPHY

Elisabeth forteller The Pool at den første sesongen er en lek i forhold til den kommende sesongen. I følge Elisabeth blir sesong to enda mer dystert og mørkere enn det har vært tidligere. Hva i all verden er mørkere enn de beryktede seremoniene som blir holdt av Kommandørene?

2. Offred forblir seriens hovedfokus

via GIPHY



Manusforfatter Bruce Miller forteller Entertainment Weekly at rebellen vi ser i Offred ikke kommer til å forsvinne med det første. Kombinasjonen av å være fryktløs og måten hun gradvis går bort i fra å være en dannet tjener er det som kommer til å bli seriens grunnlag i sesong to.

Han legger også til at serien kommer til å fortsette å fokusere på Offreds reise gjennom Gilead. Vi får ikke vite hvor denne reisen kommer til å ta oss hen.

3. Alexis Bledel's karakter kommer tilbake

via GIPHY

Vi ble alle sjokkert da Ofsteven (som da var Ofglen) stjal en bil, kjørte over en vakt og senere ble ført avgårde til et ukjent sted. Fansen har spekulert rundt hennes kommende skjebne, og det ser ut som vi endelig har fått svar på hva som kommer til å hende med henne. Alexis Bledel som spiller denne karakteren, forteller EW at man bare kan anta det verste for henne. 22. juni ble det bekreftet at Alexis blir med videre i sesong to.

4. Hvem er egentlig Tante Lydia?

via GIPHY

Det er en mulighet for at vi blir kjent med Lydia før hun ble Aunt Lydia.

I følge New York Times forteller Bruce at Aunt Lydia er en av de mest fascinerende karakterene i serien. Han hinter til at vi muligens får bakgrunnshistorikken til karakteren hennes, og hvordan det er å bo med de andre tantene i Gilead.

Les også: Seriene HBO og Netflix anbefaler til Halloween

5. Trekantdrama mellom Nick, Offred og Luke

via GIPHY

Trekantdrama-alarm! Her kan ting bli enda mer innviklet for Offred. I sesong en uttrykket hun sin kjærlighet for sin ektemann Luke, men hun blir også stormforelsket i Nick. Hun er fullt klar over at Luke er i Canada, men det hindrer henne ikke i å utforske ting i skjul med Nick.

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen