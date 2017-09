«Alle» snakker om Cristiano Ronaldos nye undertøysbilder

Cristiano Ronaldo (32) er definisjonen på six-pack goals, heter det på Twitter.

Den portugisiske fotballspilleren har sluppet ny undertøyskolleksjon (bilder i bar overkropp) til serien CR7, som det snakkes MYE om på nett og i sosiale medier tirsdag.

Cristiano Ronaldo is the definition of six-pack goals in new CR7 Underwear campaign https://t.co/q69HyzQ1Dq pic.twitter.com/nFlq4Sms6b — Male Health Club (@malehealthclub) September 19, 2017

Boksershortsene er for høst-og vinterkolleksjonen 2017 og har kamuflasje som tema - du kan jo se på bildene hvordan Cristianos kropp, bokser og tapet smelter sammen til ett:

Men, det er ikke akkurat de nye tøystykkene folk snakker om i dag. Real Madrid-stjernen har en fysikk som få kan drømme om, og det vet han å bruke. 🔥

Selv har Ronaldo sagt dette om det nye designet:

- Mitt favorittdesign er kamuflasjeprintet, og det var gøy å jobbe med dette temaet. Jeg tenker ofte på hva jeg ville gjort hvis jeg kunne kamuflere meg og gjøre meg helt usynlig.



På Twitter skrives det om den imponerende kroppen. Men noen klarer ikke la være å spøke med de nye promobildene:

Me watching football without CR7. pic.twitter.com/CWumScwyzP — Ash (@AshStudio7) September 17, 2017

Magasinet Elle harselerer også med camoreklamen og spøker samtidig med den imponerende muskelbunten med å lage et spill kalt: «Where in the World is Cristiano Ronaldo's Junk?».



Junk er uansett det siste man får lyst på når man ser disse bildene, for hvis ikke denne barisen gir deg motivasjon til å dra på treningssenteret, så er det lite som vil gjøre det ...

😉 @cr7underwear Et innlegg delt av Cristiano Ronaldo (@cristiano) mandag 18. Sep.. 2017 PDT

