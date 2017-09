Alle mann til urnene intervjuer Rød ungdom: - Intimkirurgi er far-fetched og crazy

Nesten 250.000 skal stemme for første gang ved årets stortingsvalg - men hvem og hvorfor? De to 18 år gamle førstegangsvelgerne Håkon Stavrum og Marthe Høgden har lest partiprogrammene til ni forskjellige partier og spør ut ungdomspartiene om hva som er viktig for dem i podcasten «Alle mann til urnene».

I denne episoden snakker de med leder i Rød Ungdom, Linn Elise Øhn Mehlen, om hva Rødt står for.

Rød Ungdom mener for eksempel at retusjert reklame må merkes og at intimkirurgi er «far-fetched og crazy».

Hør «Alle mann til urnene under»:

