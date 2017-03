Aina fikk mann dømt for netthets – nå vil hun ha temaet inn i skolene

-Netthets tar opp mye av hverdagen til unge kvinner, og det er et stort problem at man opplever personlig netthets. Det hindrer mange kvinner i å delta i den offentlige debatten, sier Aina Stenersen (FrP). Hun er vararepresentant til Oslo bystyre.

Nå vil Aina ha mer debatt rundt netthets, og skal ta opp temaet som en sak i Oslo bystyre. Hun ønsker også at netthets skal inn i skolen som et eget fag. Aina mener det er viktig at barn og unge lærer om netthets, at det er uakseptabelt og at det kan være straffbart.

- Veldig mange unge kvinner står fram i mediene med dette, så vi politikere må også ta i et tak.

Aina har selv opplevd å få grove trusler fra fremmede på nett. En mann anmeldte hun, og fikk ham dømt.

Fikk drapstrusler



Aina har selv opplevd netthets. Tidligere var hun aktiv i sosiale medier, som Twitter og Facebook, men opplevde grov hets og trusler. Også trusler om drap. Til slutt anmeldte hun en mann, og etter flere runder med politiet ble han dømt.

- Det var veldig grovt og jeg opplevde det som slitsomt, men jeg tenkte at vedkommende ikke skulle slippe unna. Han ble dømt til å betale en bot, og jeg synes det er bra at vedkommende er registrert og under politiets radar.

Har stengt kommentarfeltet



Etter episoden valgte Aina å kutte ut en rekke sosiale medier, og kun forholde seg til sin Facebook-side, hvor hun kan følge debatten tett. Da hun begynte å blogge for Nettavisen valgte hun også å stenge kommentarfeltet, fordi hun ikke ønsker at det skal være et forum for krangel og hets, som hun selv sier.

- Jeg synes det bør være en åpen debatt på nett, slik at man må stå fram med fullt navn. Noe av problemet med nettroll er at de debatterer med alias eller anonymt, sier Aina og legger til:

- Nå er det faktisk kjæresten min som må gå gjennom kommentarene på bloggen min. Han går gjennom og forteller meg hva som står. Det er ille at det skal være slik.

Bloggeren Sophie Elise har ved flere anledninger lagt ut navn og bilde av personer som har sendt henne truende eller nedlatende meldinger på nett.

Tidligere har Side2 skrevet om ulike bloggere som har opplevd netthets, blant andre Sophie Elise Isachsen og Kristine Ullebø. De har begge valgt å offentliggjøre navn, og i noen tilfeller foto, av personer som har kommet med sjikanerende meldinger. Det har Aina full forståelse for.

- Hvis man opplever netthets, er det viktig å dokumentere hetsen – ta skjermbilde og lagre. Skjer det på skolen er det viktig å vise det til lærere, foreldre og rektor. Det er viktig å dokumentere, og også anmelde hvis det er snakk om trusler, sier Aina og legger til:

- Flere bloggere har lagt ut meldinger med fullt navn på personer som har hetset dem. Det synes jeg er helt greit. Skriver man noe, så bør man stå for det. Også har vi politikere et ansvar for å holde debatten på et saklig nivå.

- Må holdningsendringer til



Aina innrømmer at netthets er en utfordrende situasjon. Hun sier at nå foregår mobbingen 24 timer i døgnet – fysisk på skolen, også fortsetter det på nettet når man kommer hjem. Det er et stort samfunnsproblem som må tas tak i, mener hun.

Bloggere som har opplevd netthets, deriblant «Krisssy», har uttalt til Side2 at de er fortvilet over problemet, fordi svært lite faktisk kan gjøres:

- Jeg har stor tro på at noe kan gjøres. Det har jeg – både gjennom lovverket og gjennom kunnskap og holdningsendringer. Jeg som politiker skal fortsette å bekjempe dette, og jeg har troen på at det nytter.

