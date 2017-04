Advarer unge mot å blande energidrikk og alkohol

En nyere studie hevder at det å blande energidrikker med alkohol, gir økt risiko for skader og ulykker, skriver BBC.

Studielederne mener det høye koffeininnholdet i energidrikker kan gjøre at folk blir mer våkne – noe som igjen kan føre til at man drikker mer enn normalt. Et høyt alkoholinntak øker risikoen for atferd som kan føre til skader.

Energidrikk i seg selv ikke farlig



Dette kommer fram i 13 studier som er utført mellom 1981 og 2016. Det er forskere ved Universitetet Victoria, Canada, som har funnet en sammenheng i 10 ulike studier som tok for seg alkohol og energidrikker. Her kommer de fram til at en slik miks av energidrikker og alkohol gir økt risiko for fall, slåsskamper og også ulykker.

Energidrikk og alkohol er en relativt vanlig drink blant unge, også her hjemme.

Energidrikker er alkoholfrie drikker som har en oppkvikkende effekt. Vanligvis er innholdet rundt 80 mg koffein per 250 milliliter. Her hjemme er typiske energidrikker som blandes med alkohol Red Bull, Monster og Battery.

Det å blande energidrikk og alkohol er imidlertid ikke i seg selv farlig for helsen, påpekes det i studiene.

Det er også den norske Bryggeri- og drikkevareforeningen enig i, men sier likevel følgende:

Direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen Petter Nome.

- Blanding av alkohol og energidrikker er ikke farlig rent medisinsk, hvis man viser alminnelig måtehold. Men hvis denne miksen fører til at man holder seg våken lenger og drikker mer alkohol, kan grense for måtehold fort være passert. Vi anbefaler derfor ikke å bruke energidrikker som blandevann. Energidrikkprodusentene er også enige om å ikke markedsføre disse drikkene som blandevann, sier Petter Nome, direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen, til Side2.

- Du blir ikke trøtt



- Når du drikker alkohol, blir du vanligvis trøtt etter hvert og vil hjem. Energidrikker kan gjøre at du ikke blir like sliten og folk undervurderer hvor beruset de egentlig er. Det kan føre til at man er ute lenger, konsumerer mer alkohol og det igjen kan øke faren for risikoatferd, sier doktorgradstudent i klinisk psykologi, Audra Roemer til BBC.

