Å være glemsk er et tegn på at hjernen din fungerer riktig

... Du trenger ikke lenger å ha dårlig samvittighet, du har kanskje en mer velfungerende hjerne, enn hun som alltid husker den minste lille detalj!

I hvert fall hvis vi skal tro en nyere gjennomgang av studier på hukommoelse, utført ved Universitetet i Toronto, Canada.

De hevder nemlig at det å ikke huske trivielle detaljer kan være et tegn på at hjernen er bedre på å skille ut verdifull og verdiløs informasjon.

Altså; folk som ofte glemmer ting, har angivelig en større vekst av nerveceller i hippocampus, den delen av hjernen som er knyttet til hukommelsen, som kan føre til glemsomhet.

- Vi hyller gjerne personer som er god i spørrespill, men poenget med hukommelsen er ikk å være i stand til å huske hvem som vant Stanley Cup i 1972, sier professor Blake Richards ved Univesitetet i Toronto, ifølge iflscience.

Professoren mener poenget med hukommelsen er at den skal gjøre deg til en intelligent person, som kan ta avgjørelser ut ifra omstendighetene. Et viktig aspekt for at du skal kunne gjøre dette, er også å kunne glemme informasjon.

Det kan være nyttig å glemme



En av studiene som støtter opp om dette, er en mindre test som ble gjort i 2007 ved Stanford University, California- Her fikk en gruppe voksne tre ord de skulle huske; ATTIC dust, ATTIC junk og MOVIE reel.

Personen ble bedt om å studere det første ordet en gang til, og deretter gjenta alle de tre ordene ved å bruke det første ordet som hint, skriver Wired. Testpersonene var dårligere på å gjenta «ATTIC junk», sammenlignet med det ikke-relaterte ordparet «MOVIE-reel».

Studiepersonene mener derfor at personene ikke husket det andre ordparet, fordi hjernen prøvde å spare plass ved å kaste bort minner som ligner på andre, eller som ikke er viktige. Det vil si at hjernen rydder plass til minner og informasjon som virkelig betyr noe og kvitter seg med unødvendige ting.

Dette er noe å ta med seg når Trivial Pursuit dras fram på hytta i sommer – du husker ikke de historiske datoene – fordi hjernen din fungerer optimalt!

