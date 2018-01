8 viktige ting bloggere har gjort i 2017

2017 har vært et vidunderlig år for bloggere med sterke stemmer og evnen til å inspirere og engasjere lesere. Flere bloggere har gjerne byttet ut innlegg om dagens antrekk og heller tatt opp tematikker som er viktige for unge kvinner i dagens samfunn.

Er det lurt å legge ut navnene til dem som spredde nakenbildet ditt?Hvorfor må man absolutt elske sex? Hvorfor er det så viktig å lage en Instagram-konto som er strengt dedikert til dobbelthaker?

Redaksjonen har samlet åtte av de viktigste hendelsene i blogguniverset som har fått oss til å le, gråte, kjefte engasjert inn i PC-skjermen og rørt våre hjerter i året som nå ligger bak oss.

1. Mamma til Michelle slapp boken «Naken»

Et innlegg delt av Anna Rasmussen (@mammatilmichelle) Sep. 23, 2017 at 11:00 PDT



Toppblogger Anna Rasmussen aka Mamma til Michelle, ga ut boken «Naken» etter at hun annonserte at hun kom til å ta pause fra bloggingen. Selv om boken mottok en god del negative omtaler, har det ikke hindret Anna i å ta stolthet over at hun har gitt ut sin aller første bok - i en alder av 21.

I boken blir vi kjent med henne på en annen måte enn gjennom bloggen, og blant annet har hun snakket åpent om frykten sin for at barnevernet skulle ta Michelle.

2. Sophie Elise lanserte årets mest omtalte musikkvideo til «All Your Friends»

Et innlegg delt av Sophie Elise (@sophieelise) Aug. 6, 2017 at 10:24 PDT



Musikkvideoen til låten «All Your Friends» skapte negativ engasjement blant publikum der motspilleren til Sophie Elise ble utsatt for grov rasistisk hets og Sophie Elise også ble utsatt for grove kommentarer.

3. Martine Halvorsen blir overfalt utenfor sitt eget hjem i Sverige

Frykten skyldte over Martine Halvorsen i fjor høst etter at hun ble overfalt utenfor sitt eget hjem i Sverige. Martine hadde vært på hockeykamp sammen med noen venninner, og var på vei mot leiligheten da hun ble stoppet av en mann som da overfalte henne.

4. Sofie Nilsen satt søkelys på presset om å ha sex, og åpner opp om sitt eget forhold til sex

Et innlegg delt av Sofie Caroline Nilsen (@sofieenilsen) Des. 15, 2017 at 7:45 PST

- Jeg har aldri følt at jeg har elsket sex, jeg har likt det, poengterer Sofie Nilsen i et av de mest leste innleggene på blogg.no med overskriften «Jeg vil ikke ha sex».

Sofie forteller leserne sine at hun ikke har et sterkt behov for sex som mange andre. Innlegget fikk massiv respons i kommentarfeltet fra folk som kan relatere seg til Sofies situasjon, og ble også en sak i riksmedia.

5. Et nakenbilde av Martine Halvorsen blir spredt, og hun bestemmer seg for å ta et viktig oppgjør med hendelsen

Martine Halvorsen opplevde i fjor høst å få et bilde av seg spredt i garderoben på Elixia. Hun forteller selv at det er noen som har tatt bilde av henne mens hun står og kler på seg etter en treningsøkt.

- Hva får oss til å ville ødelegge så mye for et annet menneske? spurte hun.

Martine tok derfor selv kontroll over det hele ved å anmelde hendelsen.

6. Pilotfrue ble endelig gravid og satt ufrivillig barnløshet på dagsorden



Julianne Nygård (27), eller «Pilotfrue» og Ulrik Nygård (37) har forsøkt lenge å få et barn uten hell. Nyheten om at Julianne er gravid har skapt engasjement for paret og for de ivrige leserne hennes.

7. Julia Fribergs fantastiske dobbelthake

Et innlegg delt av My Weight Loss - Chin By Chin (@julias_chins) Okt. 26, 2017 at 12:38 PDT



Bloggeren Julia Friberg, best kjent som «Juliafrika» lanserte Instagram-kontoen «julias_chins» i år. Her poster hun et bilde av seg selv hver dag, med dobbelthaken prydende i bildene. Årsak? Hun vil gå ned i vekt, og vil at haken skal bli mindre sier hun selv. Julia ble hyllet av sine lesere for kroppspositivitet og for humoren - selvfølgelig <3

8. Andrea Voldum (22) og June Holm (26) skaper «Vi tror deg»-stiftelsen for voldtektsofre

Blogger June Holm og Andrea Voldum skapte «Vi tror deg»-stiftelsen og ønsker med det å hjelpe til å forebygge voldtekter, avdekke seksuelle forbrytelser og overgrep, styrke rettssikkerheten og ivareta voldtektsofre.

- Vi ønsker å bli de som setter voldtekt på dagsorden, fjerne skam og skyld, samt være den beste informanten innenfor problematikken på sikt. Vi gleder oss til å ta alle med på vår reise, og håper at dette blir godt mottatt og støttet opp om, for jo mer kan vi få til sammen, sa Andrea Voldum til Side2.

Vi håper at bloggerne er like tøffe og inspirerende i 2018! <3

