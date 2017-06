8 gode sparetips til deg som er ung

- Folk har som regel fått det med sparing inn gjennom morsmelka. Man har lært at man skal spare hver måned, og gjerne spare det man klarer. Men mange sparer ikke til noe konkret, sier Hanna Folkvord, Finansrådgiver i DNB.

I overkant av syv av ti nordmenn sier at de sparer. Dette er en økning på nær ti prosent siden i fjor. 65 prosent sier at de blir mer motivert til å spare hvis de har satt seg et sparemål. Til tross for dette er det nær seks av ti som sparer som ikke har et konkret sparemål, kommer det fram i en undersøkelse om sparing, gjennomført av Ipsos for DNB.

Finansrådgiver Hanna Folkvord

Dette sparer unge til



- Unge sparer som regel til bolig, ferie og for å ha en buffer. Det er en del som har konkrete sparemål, men det finnes også en stor andel som sparer uten mål og mening. De sier det «bare er kjekt å ha». I undersøkelsen er det også mange som sier at de sparer for å trygge fremtiden sin – men hva betyr egentlig det? Spør Hanna.

Hun påpeker at unge bør spare for å sikre fremtiden sin, men de bør ha konkrete mål.

- Unge bør spare hvis man ønsker å komme inn på boligmarkedet, også er det ingen hemmelighet at dagens unge kommer dårlig ut av det med tanke på pensjon. De bør også spare til pensjon, sier Hanna og råder:

- Jo tidligere man starter, jo mindre trenger man å sette av. De som starter med for høye beløp klarer ikke gjennomføre sparingen, så start i det små. Se hva du klarer først, og husk at alt er bedre enn ingenting.

Hvor mye bør du spare?



Hvor mye unge bør spare i måneden kommer an på livssituasjon og inntekt. Derfor er det ikke et fasitsvar på sparebeløp, mener Hanna. Men det kan være lurt for unge å spare til bolig gjennom BSU. Skal man ha en buffer, så er det lurt å ha en vanlig sparekonto som er lett tilgjengelig. Pensjon eller langsiktig sparing bør man gjøre gjennom kombinasjonsfond eller aksjefond, opplyser finansrådgiveren. Dette kan unge få hjelp til hos banken sin.

- Mange sier de ikke har råd til å spare, og har gjerne ikke kontroll over hva de bruker pengene på, sier Hanna og har derfor følgende råd til sparing:

1. Sett et mål for sparingen din



2. Sett opp en fast spareavtale



3. Gå gjennom kontoutskriften din for å få oversikt over hva du bruker penger på

4. Dropp kaffen du kjøper på cafeer



5. Smør matpakke istedenfor å kjøpe mat i kantina



6. Lag mat hjemme sammen med venner, istedenfor restaurant



7. Ta kollektivt istedenfor taxi



8. Storhandle en gang i uka, kjøp store pakninger og frys ned. Da slipper du impulskjøp.



Dette er de største feilene unge gjør når de skal spare

