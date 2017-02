8 flaue ting du egentlig ikke bør bekymre deg over

Vi er alle misfornøyde med noe når det gjelder kroppen vår (og Googla «Is Cellulite Forever?»), men det er stor forskjell på uviktige plager og ting som kan gå utover helsen eller hverdagen.

Nettsiden Bustle har ramset opp noen irriterende kroppsplager, som ikke er farlige.

Kanskje disse flaue tingene gjør at du synes det er litt mindre pinlig, fordi det nettopp er ufarlig og mer normalt enn man skulle tro:

Opplåst mage:

Blæh - goodbye bukse med høyt liv! Det er selvsagt plagsomt (og det kan bli pinlig) med mye luft i magen. Men en del mat som er sunt og bra for deg, har også et høy fiberinnhold, for å frigjøre luft.

- Det er en grunn til at vi anbefaler fiber, det er fordi det er bra for kroppen, sier den amerikanske kostholdseksperten og bloggeren Elizabeth Ann Shaw til Bustle.

Rumlende mage:

Det kan være flaut når du sitter i et stille rom, som for eksempel under eksamen, eller midt i en date! Også begynner magen å rumle helt vilt. Men det betyr bare at du er sulten. Så bare si unnskyld og ta deg litt mat, råder professor Virginia Sadock ved NYU School of Medicine i New York City. Ikke verre enn det.

Svette:

Det er naturlig nok ikke kult å lukte vondt, eller lukte svette. Men du føler nok som regel mer på det selv, enn hva andre rundt deg gjør. Overdreven svette kan forekomme hos noen mennesker på grunn av overaktiv svettekjertler og mye stress.

Svetteproduksjonen blir mer utdbredt når du er anspent, og det kan være flaut. Men det er heldigvis ikke farlig, så ikke vær urolig eller føl deg unormal. Det er bare en kroppslig reaksjon.

Raping:

Raping kan skje hvis du får i deg gass eller svelger for mye luft, for eksempel fra tyggis. Selv om det kan være over snittet pinlig å rape i det offentlige, så er det ikke et alvorlig helseproblem.

Tørr der nede:

Hvis du er tørr der nede (aka: vagina) så er det ikke farlig eller unormalt. Det kan bare bety at du trenger mer forspill for å øke sexlysten, eller ta i bruk glidemiddel. Den amerikanske legen Laura Berman anbefaler å begrense alkoholinntaket og kutte sigarettene – det kan øke blodsirkulasjonen og redusere tørrhet.

Vond lukt på føttene

Også kalt tåfis. Nok en kjip ting å slite med, men du får gjort noe med det. Vond lukt kan komme fra svette sko eller bakterier. Det første du kan gjøre er å ha god fothygiene, som å bytte sokker ofte og lufte eller vaske skoene. Du kan også høre på apoteket for råd.

Dårlig ånde

Puss tennene godt, og også tungen. Bruk tanntråd og drikk mye vann. Du kan også ha drops eller tyggis tilgjengelig i veska. Altså, veldig kjedelig (også for andre) men de fleste, kan fikse dette med forholdsreglene som er nevnt over.

Menstruasjon

Luft i magen, diarè, oppblåsthet – sjukt irriterende, men også helt normalt i forbindelse med mensen. Ingenting å bekymre seg over.