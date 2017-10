6 regler for en mer rettferdig krangel

Du vet når du er så forbanna på typen at alt du sier og gjør er helt irrasjonelt?

Vi kan nok alle kjenne oss igjen at krangling ikke gjøres med sunn fornuft, men kanskje neste krangel kan bli litt mer real, med noen grunnleggende «krangleregler».

Ifølge ekteskapsbloggen Beating50percent, har paret Jeremy og Audrey laget en liste med huskeregler, fordi de ønsket å gjøre uenighetene sine sunne og produktive, istedenfor skadelige og ødeleggende for forholdet.

Vi gjengir 6 gode regler dere kan ha før neste krangel:

1. Ikke krangle offentlig

Når man krangler foran andre eskalerer gjerne krangelen. Begge blir bevisst på hvordan krangelen ser ut og virker på familie, venner og fremmede, noe som gjør at det blir mer fokus på kranglingen, enn å faktisk løse uenigheten.

2. Ikke krangle i sengen - ta det dagen etter

At man ikke skal legge seg som uvenner, er en kjent ting for mange. Men her legger Jeremy og Audrey til at man ikke skal krangle til langt på natt når du uansett ikke blir ferdig, men heller spare uenighetene til dagen etter. Sov, og løs problemene dagen derpå, mener de. De har gjort soverommet til en «fight free» sone.

Og uansett hvor sinna dere er på hverandre, sov i samme seng!

3. Ta hyle-pauser

Å skrike til hverandre er sjeldent nyttig. Det samme gjelder å avbryte partneren når han eller hun snakker. Ta pauser i krangelen for å sortere tanker og meninger. Hvis dere roer dere ned, så vil dere møtes igjen med bedre og tydeligere kommunikasjon og dere er mer forkusert på hva samtalen egentlig handler om.

4. Ordene du bør unngå

Dere bør lage dere en regel for å droppe ord som «du gjør alltid» eller «du sier aldri», mener bloggerne. Slike ord fremmer bare forsvar, motvilje og kaos i forholdet, spesielt hvis dere er gift.

5. Vær tydelig

Dette er et vanskelig punkt, men bloggerparet mener det er viktig at du er spesifik om årsaken til problemet. Vage svar løser ikke uenigheter, påpeker de. Du kan ikke si «du er så respektløs» eller «du lytter aldri», det skaper mer drama enn løsning. Det er mye bedre om du forklarer hvorfor du føler deg krenket eller hvorfor du føler at partneren ikke hører hva du sier.

6. En ting av gangen

Dere kan ikke løse mange problemer samtidig. Ta en uenighet av gangen, løs problemet, og ta det andre senere. Eller dere bestemmer dere for å finne ut av en ting, også gå videre på neste uenighet.

