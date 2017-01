4 av 100 unge menn og kvinner har solgt eller byttet bort seksuelle tjenester

I en undersøkelse som Norstat har gjort for NRKs Innafor kommer det frem at 4 prosent av kvinner og menn mellom 18 og 30 år har solgt eller byttet bort seksuelle tjenester.

Av de som hadde solgt eller byttet bort seksuelle tjenester forteller 80 prosent av kvinnene at de har solgt eller byttet bort samleie, mens 34 prosent av mennene oppgir det samme.

60 prosent av kvinnene sier de har solgt eller byttet bort seksualiserte bilder, mot 47 prosent av mennene.

Les også: Prostitusjonsdagbøkene: Hvem kjøper sex?

Undersøkelsen er gjort gjennom Norstats webpanel på omkring 95.000 aktive medlemmer. 500 har svart på undersøkelsen.

I andre episode av Innafor, som er den nye dokumentarserien til NRK, har programleder Emma Clare Gabrielsen sett på moderne former for sexarbeid.

Det dreier seg for eksempel om å gå på date med menn for penger, selge nakenbilder på nett eller selge sex via eskortesider på internett.

Les også: En av åtte unge kvinner har vurdert intimkirurgi

(Artikkelen fortsetter under)

Fredrika Olsen, som er sosialkonsulent på Kirkens bymisjons senter for personer som selger eller har solgt seksuelle tjenester, Nadheim, sier at avtalen mellom de som selger og de som kjøper ofte er diffus.

- Du blir invitert på middag med champagne og gaver, men så plutselig hadde dere sex og du fikk betalt for det, sier hun til NRK.

Her kan du se andre episode av Innafor.

Les også: Her er dine seksuelle rettigheter