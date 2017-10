16-åring dømt for å ha delt sexvideo av 14-årig kjæreste

En 16 år gammel gutt er dømt til fem måneders betinget fengsel for å ha delt seksualisert video av kjæresten (14) fire måneder etter at forholdet tok slutt.

16-åringen ble i Larvik tingrett også dømt til å betale en bot på 5.000 kroner, samt erstatning til ekskjæresten på 20.000 kroner, skriver Østlands-Posten.

Han lovet å slette en intim video han hadde av jenta, men det gjorde han ikke. Fire måneder etter at det var slutt, delte 16-åringen videoen på bilde- og videotjenesten Snapchat.

«Å legge ut filmen uten samtykke er en grov krenkelse av privatlivet», heter det i dommen.

Gutten, som da var 15 år gammel, delte videoen på Mystory.

«Filmer på Mystory kan ikke lastes ned, men det er mulig å ta skjermbilder som kan videresendes. Det er også mulig å filme videoen med en annen mobil og sende videre», står det i dommen fra tingretten.

16-åringen erkjente delvis straffskyld i retten i forrige uke, men ikke for å ha produsert seksualisert materiale av barn og spredt det. Han anså ikke jenta for å være et barn.

«Alle som har sett filmen, vet at det er henne. Videre er det mange i ungdomsmiljøet som vet at det eksisterer en slik film med henne», skriver tingretten.

16-åringen har to uker på seg til å anke.

