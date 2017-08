15 rimelige brudekjoler vi elsker

Forrige helg giftet den svenske toppbloggeren Kenza seg, og vi kom i skikkelig fest-og bryllupsmodus. Bloggeren hadde brudekjole fra den svenske designeren Ida Sjöstedt.

Det finnes ikke noe hyggeligere enn å snoke nettet for brudekjoler! Og det vi har funnet ut, er at du ikke trenger å bruke titusenvis av kroner hvis du skal gifte deg.

Et godt tips er å gå skikkelig gjennom Pinterest og Etsy for å finne hva slags stil du ønsker på kjolen din. Hvis du ikke ønsker å bruke så mye penger på brudekjolen, kan du sjekke kjedebutikkene som for eksempel Zara, COS, Hennes & Mauritz - ofte har de hvite maxikjoler som kan fungere som brudekjole.

Her er 15 brudekjoler vi synes er fantastisk fine, som ikke koster hele bryllupsbudsjettet.

Self-Portrait

Har egen brudekolleksjon. Her finner du ikke de klassiske brudekjolene, og nettsiden passer best hvis du vil ha noe annerledes, kult og enkelt. Prisen varierer fra 3000 - 8000 kroner.

Zetterberg Couture, Sverige

Zetterberg har enkle brudekjoler i bohemstil, med både blonder, blomster, silke eller tyllskjørt. Perfekt til strandbryllup. Pris fra cirka 3000 - 10.000 kroner.

Asos, bridal



Asos har egen brudekjolekolleksjon, og kjolene koster mellom 800 - 2500 kroner. Nettsiden har også tilbehør til brud.

Grace Love Lace

Litt høyere pris på denne siden, da kjolene ligger på mellom 6000 - 22.000 kroner. Men du kan altså fint finne en kjole til under 10.000 kroner her. Asvlappet, sommerbryllup, blonder, tyll og romantikk er stikkordene.

Minna

På minna.co.uk finner du vintageinspirerte brudekjoler. Vi får skikkelig Kate Moss-feeling av disse kjolene. Prisen ligger på mellom 3000 - 13.000 kroner.

