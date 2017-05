12 ting du ikke bør gjøre på Snapchat

Vi skrev nylig en sak om at par som IKKE deler kjærestebilder på Instagram og Facebook faktisk er de som er lykkeligst. Så her har vi allerede punkt nummer èn - ikke overdriv kjærestekosen på Snapchat heller.

Her er noen andre ting du bør unngå på snap:

Ikke overdriv: Ikke send snap hele dagen av ALT du gjør! Og da mener vi at det er uinteressant å filme beina dine når du går på gata, eller at du sitter og ser TV-serier i sofaen. Gjør du kjedelige ting, så blir det ikke plutselig gøy av at du tar bilder og deler det.

Vær kreativ: Ikke send samme snap hver dag. Du sendte faktisk selfie fra frokostbordet, posering på treningssenteret eller en face-swapping i går ... og dagen før det ...

Filter: Ikke overdriv filterbruken. I hvert fall ikke hundefilteret, det er veldig oppbrukt - og er det egentlig så gøy å se noen stikke ut tunga i åtte sekunder?

via GIPHY

Ikke snap mens du kjører bil: Trenger vel ikke å utdype denne? Snapchat (mobil generelt) er nei bak rattet.

Spoiler: IKKE legg ut spoilere fra TV-serier eller filmer. Selv en kjapp snap er nok til å ødelegge spenningen i favoritt-serien.

Dick picks: Snapchat betyr ikke at bildet forsvinner. På en eller annen måte kommer «alle» til å se nakenbildet ditt. Så med mindre det er målet ditt, ikke send bilder hvor du er naken nedentil. Generelt: Vi. Vil. Ikke. Ha.Penisbilder.

via GIPHY

Screenshot: Ikke ta skjermbilde på snap. Uskreven regel.

Konsert: Vi kjenner igjen den fantastiske følelsen fra en fantastisk konsert, men for folk som ikke er til stede på konserten, så blir det aldri samme opplevelse. Send gjerne en snap eller to, men så holder det - man trenger ikke motta 20 videoer eller bilder fra en konsert.

via GIPHY

Toalettet: Do-snaps kan være gøy, men det funker sjeldent. Det er egentlig mest rart, og lite digg å motta.

Sort bakgrunn: Å ta bilde av en ensfarget bakgrunn med masse tekst. Hørt om SMS?

10 sekunder ++++: Med mindre det er noe helt sjukt morsomt, ti sekunder er altfor lenge.

(Kilder: Men's Journal, BuzzFeed)

Del denne artikkelen