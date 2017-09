10 ting du bør vite hvis du skal stemme for første gang

Nesten 250.000 skal stemme for første gang ved årets stortingsvalg, og mange lurer kanskje på hvordan et valg foregår.

Alle som har stemmerett skal ha fått silsendt valgkort fra sin kommune. Her finner du informasjon om åpningstider og hvilke valglokale du skal bruke på valgdagen.

Noen synes kanskje det er skummelt å stemme for første gang, men det er enklere enn du tror. Det viktigste er å huske legitimasjon, og er det noe du lurer på, så får du hjelp av valgfunksjonærer der du kal stemme.

Her er noen spørsmål og svar som mange førstegangsvelgere kanskje lurer på:

Når kan jeg stemme?

Valgdagen er 11.september 2017. Du kan forhåndsstemme frem til 8.september.

Hva er Stortingsvalget?

Stortingsvalget 2017 er et parlamentsvalg i Norge som avholdes 11. september 2017. Det skal velges representanter til landets nasjonalforsamling, Stortinget, for perioden 2017–2021.

Hva skal jeg stemme?

Ennå ikke bestemt deg? Før du avgjør hvem du skal stemme på ved stortingsvalget, bør du sette deg inn i hvilket parti du er mest enig med i en del utvalgte saker. Sjekk sidene til de ulike partiene.

Du kan også ta medienes partitest, for å få en pekepinn. Nettavisen har laget en partitest hvor vi selvsagt også er innom el-biler, barnehager og kommunesammenslåinger. Ta testen og se hvilket parti du hører hjemme i!

Du kan også høre på podcasten «Alle mann til urnene» for å lære mer og høre lederne av ungdomspartiene forsvare sin politikk.

Hvem har stemmerett?

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017.

Alle som skal stemme, må være innført i manntallet. Manntallet er oversikten over de som har stemmerett i kommunen. Du står i manntallet i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2017. Har du flyttet, er det fortsatt adressen 30. juni som avgjør i hvilken kommune du har stemmerett.

Hvor kan jeg stemme?

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Her kan du finne ditt valglokale.

På valgdagen den 11. september må du stemme i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2017. Kommunen informerer om åpningstider og hvor du kan stemme på valgdagen. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen.

Du kan forhåndsstemme fram til 8.september.

Hva må jeg ha med når jeg skal stemme?

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det kan være pass, førerkort eller bankkort med bilde. (Det er ikke et must å ha med valgkort, men det er lettere for valgfunksjonærene hvis du tar det med, og det går raskere. )

Kan jeg stemme blankt?

Ja.

Kan jeg endre på stemmeseddelen?

Ja, du kan endre på stemmeseddelen din. Hvis du ikke endrer, stemmer du på kandidatene i den rekkefølgen som står oppført.

Du endrer stemmeseddelen ved å sette et nytt nummer i ruten til venstre for navnet til kandidaten, slik at du markerer og endrer hvordan du vil at rekkefølgen på kandidatene skal være. Sett deretter et merke/kryss i ruten for høyrer for navnet til kandidaten (e) du vil stryke - altså i ruta hvor det står "stryk".

Kan jeg få hjelp til å stemme på valgdagen?

Ja, du får hjelp i valglokalet. Trenger du hjelp eller veiledning, kan du spørre om råd hos en av valgfunksjonærene.

Slik gjør du når du stemmer:

- Gå inn i et avlukke. Her finner du stemmesedler til alle partiene.

- Ta stemmeseddelen til det partiet eller gruppen du ønsker å stemme på.

- Du kan endre på stemmeseddelen hvis du ønsker det/endre på rekkefølgen på kandidatene. (Sjekk punktet om endring ovenfor).

- Brett stemmeseddelen slik at partinavnet kommer inn, og feltet for stempling ut. (Da kan ingen se hva du stemmer)

- Gå ut av alukket og bort til en valgfunksjonær.

- Legitimasjon kontrolleres, og om du står i manntallet.

- Du får stempel på stemmeseddelen din.

- Legg stemmseddelen i valgurnen, og du har avgitt stemme!

Godt valg, og lykke til!

(Kilder: ung.no, valg.no, Aurskog-Høland Kommune)

