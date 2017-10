- Wonder Woman gjør mest for kvinner

«Wonder Woman» gjorde suksess på kinoene denne sommeren, og om alt går som det skal kommer hun tilbake om to år. Nå snakker regissør Patty Jenkins om hva superhelten har betydd for henne.

– Hun står for fred og kjærlighet. Hun inspirerer meg til å være den beste kvinnen jeg kan være, sier regissøren.

Regissør Patty Jenkins.

Både kinopublikum og kritikere har i stor grad tatt den gjenoppståtte amasonekvinnen til sine hjerter. Og «Wonder Woman» kan nå offisielt skilte med å være den spillefilmen fra en kvinnelig regissør som har tjent inn mest penger.

I nyere tid er også dette den superheltfilmen fra DC Comics stall som har fått mest anmelderros.

Fyller et tomrom

Patty Jenkins tror suksessen handler om at filmen retter seg til et publikum man ellers ikke har betrakter som særlig innbringende. Men aller mest tror regissøren superheltinnen fyller et tomrom.

– Alle vil være en helt, men kvinner har måttet lære seg å identifisere seg med menn. Her er noe de virkelig kan relatere til. Det er spennende å se seg selv som helt, sier regissøren til TT.

Mange betrakter Wonder Woman som et fredssymbol og et feministisk ikon. For Patty Jenkins er hun begge deler.

– Alle helter er inspirerende, og jeg hyller dem alle, men Wonder Woman er den som gjør aller mest for kvinner, sier hun.

Wonder Woman er en amerikansk eventyr- og superheltfilm fra 2017 regissert av Patty Jenkins. Den er basert på tegneseriefiguren Wonder Woman av William Moulton Marston og DC Comics. Tittelrollen spilles av Gal Gadot.

Høylytte reaksjoner

Men gode publikumstall og anmelderjubel til tross: Den kvinnelige krigeren er også blitt gjenstand for debatt. Da seriefiguren var aktuell som FN-ambassadør for likestilling, lot ikke reaksjonene vente på seg – selv om Wonder Woman anno 2017 stiller i nye klær.

– Jeg hadde sterke meninger angående klesdrakten, sier regissøren – som mener kvinner liker hvordan Wonder Woman ser ut, på samme måte som menn liker at superhelter ser sterke og tøffe ut.

Et mål for Jenkins var også å hedre den heltinnen hun selv husker fra 70-tallet:

– Hun var tiltalende, inspirerende og fantastisk. Jeg ville gjøre en forlengelse av dette og ta henne inn i nåtiden. Jeg ville hedre den hun var da jeg vokste opp.

Den 13. desember om to år har Patty Jenkins en ny sjanse til å oppleve superheltsuksess. Da forventes oppfølgeren å komme på kino. Men foreløpig kan hun ikke lette på sløret om hva som da står på spill for vår kvinne:

– Velkommen til superheltenes verden. Jeg kan absolutt ikke si noe, sier Jenkins.

9. oktober ble «Wonder Woman» sluppet på blu-ray og DVD.

