- Til slutt fikk jeg dårlig samvittighet - mange unge jenter spurte meg hvordan bildene mine var så perfekte

Blogger Sunniva Pollestad Haugland (22) fikk mye oppmerksomhet da hun for kort tid siden viste seg uten sminke i de sosiale mediene sine etter årevis med å ha dekket til huden sin og retusjert bildene sine.

- Med tanke på det var nettopp på sosiale medier jeg fremsto som «feilfri» følte jeg at det var også rette plassen å vise sannheten på. Jeg føler det er viktig i dagens samfunn å få øynene mer opp for at alt du ser er ikke så feilfritt og perfekt som en tror, sier hun til Side2.

I blogginnlegget «Sannheten bak bildene», som er lest av mange tusen, forteller hun om hvordan hun flere hundre ganger har klikket seg inn på sminke- og beautykontoer på Instagram og ønsket at hun så ut som personene på bildene.

- Jeg følte jeg var veldig uærlig, ofte etter jeg at redigerte et bilde av meg selv og postet det tenkte jeg: «Skulle ønske jeg virkelig så slik ut».

- Til slutt fikk jeg dårlig samvittighet, mange unge jenter begynte å spørre meg om hvordan bildene mine var så perfekte, hva sminke jeg brukte, hva trikset mitt var og hvilke hudpleierutiner jeg hadde. Jeg merket det ble vanskelig å svare og fikk klump i magen.

Hun forteller at det likevel var vanskelig å dele, men at responsen har vært god. I de sosiale mediene sine får hun masse skryt og oppmuntring for å vise seg uretusjert.

Se Sunniva snakke ut i videoen under:





- Følte meg ikke fin nok

Sunniva jobber med skjønnhet og velvære og blogger ved siden av. Hun bor på Askøy, men er opprinnelig fra Stavanger og er også mor til en liten jente.

- Jeg har alltid hatt en interesse for å lage makeuplooks, men huden min hindret meg i å lage sminkevideoer. Derfor ble det kun bilder med mye retusjering.

Etter at hun gikk ut og viste frem de uretusjerte bildene, har bloggen hennes forandret seg drastisk.

- Bloggingen min nå har tatt en helomvending fra å vise en falsk fasade med retusjerte og overredigerte bilder, til å vise bildene som de er, dokumentere behandlingene jeg får og rett og slett vise min reise til et bedre jeg og en bedre hud. Jeg ønsker å fortsette på denne måten og aldri fremstå som falsk igjen, jeg ønsker å inspirere andre til å gjøre det samme.

Les også: Hvorfor får vi kviser?

Sunniva sier at hun aldri mer kommer til å poste retusjerte bilder på bloggen.

- Nå som jeg blogger ærlig merker jeg det er mye lettere å blogge ofte og bare kose meg med den. Uten å måtte tenke på hvordan jeg fremstiller meg selv hele tiden.

Vil at folk skal føle seg fine uten sminke

Sunniva har hatt problemer med huden siden hun var 14 år, og har dekket den med sminke, under håret, eller ved hjelp av lue. Nå får hun profesjonell behandling for hudproblemene sine i Bergen.

Sunniva håper at de som ser bildene hennes nå skal skjønne at de er fine uten redigering og sminke.

- Jeg vil at folk skal føle at det går an å legge ut et bilde av hvordan du er, hudproblemer eller ikke. Uten å være redd for noen skal syns noe negativt om deg. Vi er bare mennesker med feil, alle sammen. Jeg ønsker at andre som kjenner seg igjen skal føle en trøst i at sånn er det for veldig mange andre også, sier hun.

- Jeg vil si til andre unge jenter OG gutter som har problemer med huden sin at det er bedre å jobbe med seg selv enn å skjule seg bak en maske hele tiden. Tørre å vise deg slik du er, vite at det er ok, avslutter hun.

Les også: - Slike kommentarer, gjør det vanskelig å elske seg selv

Test vår messengerrobot og bli med i trekningen av ti goodiebags.

Sunniva med makeup, slik hun i flere år har vist seg på bloggen sin.