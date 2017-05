- Snapchat sender signaler om at unge ikke er bra nok

I et debattinnlegg i Aftenposten skriver 17 år gamle Tiril Flatebø om filterbruk på Snapchat og retusjering i reklame - en sak hun også skrev om for ett år siden. Hun mener at endringene som sosiale medier gjør på unge ikke er blitt bedre. Filterbruk sender sterke signaler om at man burde sett annerledes ut, mener 17-åringen.

Tiril Flatebø i Press.

I innlegget «Snapchat retusjerer meg fortsatt» tar hun et oppgjør med hvordan apper retusjerer henne og andre unge.



«De retusjerte reklamene og Snapchat-funksjoner som retusjerer ansiktet ditt, sender et strekt signal om at du burde sett annerledes ut. Et signal det er vanskelig ikke å bli påvirket av når man mottar det hver dag», skriver Tiril.



Psykiater, foredragsholder og Nettavisen-blogger, Anne Kristine Bergem, synes Tiril har gode poenger, men at det er forskjell på filterbruken.

- Filtrene med dyreneser, hatt og briller kan være artige, men de filtrene hvor nesen blir smalene, huden glattere og øyene større synes jeg ikke noe om, sier Anne Kristine og legger til:

- Når Snapchat og andre medier legger på slike filterfunksjoner signaliserer de at man ikke er bra nok som man er, og at ved små forbedringer her og der blir man en bedre versjon av seg seg. Jeg synes ikke det er greit å formidle slike budskap til barn og unge (eller voksne for den saks skyld).

- Stor påvirkning totalt sett



Psykiater Anne Kristine Bergem.

Anne Kristine påpeker at når man hele tiden blir utsatt for retusjert reklame, reklame for plastisk kirugi og i tillegg til filtre i sosiale medier blir det en ganske stor påvirkning totalt sett.

- Det er slik at sammenlikning ikke er spesielt bra for den psykiske helsa, og når man hver dag sammenlikner seg hundrevis av ganger med de vakreste - og retusjerte - menneskene i verden, er det ikke helsefremmende. Det kreves også ganske god kritisk sans for å klare å vurdere graden av retusjering i ulike medier. Sosiale mediers umerkede og automatiske retusjering kommer i tillegg til denne påvirkningen.

Psykiateren mener at all retusjert reklame bør merkes, og at det ikke burde være anledning for sosiale medier å legge inn automatisk retusjering av brukernes bilder.

- Snapchat gjør nesen min smalere



Side2-blogger Martine Halvorsen har mye erfaring både foran og bak kamera, gjennom bloggen og tidligere deltakelse i Top Model.

- Filtere er jo til for at vi skal gjøre oss enten penere, styggere, morsommere og deiligere. På Snapchat bugner det av diverse filtere og alle er jo til for å gjør oss mer tilgjort, uansett hvordan filtere det er. De aller fleste av oss slenger på filtere før vi poster bilder, også jeg. Alt er jo på grunnlag av at vi ønsker at det skal være litt finere, bedre lys og at vi til syvende og sist skal se bedre ut, sier Martine og understreker:

Blogger Martine Halvorsen.

- Problemet med blant annet Snapchat er at de smaler nesen min, uten at jeg ber om det - Og at de fort kan gi utrykk for at de er "bedre" sånn.

Bloggeren er enig i at sosiale medier ofte viser en forvrengt virkelighet. Denne forvrengte virkeligheten møter oss også på gata, blant annet gjennom retusjerte reklamer, mener Martine.

- Jeg tror, og merker selv, at dette påvirker oss til å tro at ting kanskje ser bedre ut enn det egentlig gjør. Jeg er tilhenger av at man skal merke retusjert reklame, og jeg er tilhenger at vi skal ha en større aksept av virkeligheten. Dette handler ikke om at det ikke er greit å være opptatt av hvordan man fremstår eller hvordan man ser ut, men at disse filtrene og retusjeringen gjør at både gutter og jenter tror at det er unormalt å ha strekkmerker der de har det, kviser der de har det og se ut som de gjør.

Jeg forstår ikke hvorfor filtrene og retusjeringen skjuler virkeligheten, at det skjuler arr, kviser og uren hud. Det er et faktum, og det fornekter hvordan alle mennesker ser ut.

