- Sex uten samtykke er voldtekt

- Voldtekt er et stort samfunnsproblem i Norge, sier Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty International, til Side2.

Forrige uke lanserte organisasjonen seks filmer om sexvett i forbindelse med kampanjen «Nei er nei». I disse dager deles videoen hyppig i sosiale medier. Målet er å nå unge, og spesielt russen.

Amnesty skriver på sine nettsider: «En fin russetid forutsetter respekt for egne og andres grenser. For sex er deilig, når begge har lyst, og tar hensyn til hverandre. Men når sex skjer uten samtykke er det voldtekt.



Noen synes kanskje det er vanskelig å forstå hva samtykke betyr. Derfor har Amnesty laget seks korte filmer om grensesetting som skal gjøre det enkelt å huske på samtykke i alle situasjoner.»





Kripos’ rapport over voldtektssituasjonen i Norge 2015 viser at en stor andel voldtekter skjer på fest.

En andel på rundt 40 prosent av det totale antallet anmeldte voldtekter illustrerer at voldtekt i forbindelse med fest er et betydelig problem i det norske samfunnet, heter det i rapporten.

I svært mange tilfeller er både den fornærmede og gjernings­personen unge mennesker.

- Siden bare én av ti kvinner forteller de velger å anmelde, finnes det store mørketall som gjør det vanskelig å vite hvordan de anmeldte voldtektene representerer helheten, sier Patricia.





- Klart samtykke før man har sex



Patricia forteller at de har jobbet med holdningskampanjer rettet mot unge siden 2013. De ønsket økt fokus på «Nei er nei»-kampanjen etter at en holdningsundersøkelse viser at bare 44 prosent av unge sa at de har snakket om sex og overgrep i skolen, og 1 av 5 mente at undervisningen rundt temaet var dårlig.

Politisk rådgiver i Amnesty International, Patricia Kaatee.

- Da skjønte vi at det er viktig å jobbe forebyggende og med holdningsskapende arbeid mot unge. Voldtekt er et stort samfunnsproblem i Norge. Vi har gjennomført kampanjen i samarbeid med de store russeorganisasjonene. Ideen er å gjøre det tydelig for russen at sex uten samtykke er voldtekt. Man skal alltid ha et klart samtykke før man har sex.

Patricia understreker at et samtykke betyr en bekreftelse på at man vil ha sex:

- En sånn bekreftelse kan ha mange uttrykk, det kan også være kroppsspråk. Det er viktig å være klar over at uten denne bekreftelsen så finnes ikke samtykke. Folk som sover eller har drukket så mye at de ikke kan gjøre rede for seg, de er ikke i stand til å gi samtykke. Det viktigste med samtykke er at det må være gitt, er det ikke gitt, så skal man ikke ha sex.

Hvor går grensen?



Side2 har tidligere snakket med Sex og samfunn om overgrep, fordi ett av spørsmålene de ofte får fra ungdom er nettopp om hvor grensen går.

- Mange unge som tar kontakt på chatten til Sex og samfunn forklarer en situasjon de har vært i, og lurer på om det er et overgrep. Hvor går grensen? Lurer de. Når dette dukker opp, forholder vi oss til straffeloven, uttalte psykiatrisk sykepleier Sissel Rostøl Bakken til Side2.

6 regler for sex, ifølge Amnesty:

- Du avgjør selv når, hvor, og med hvem du vil ha sex med.

- Overstadig berusede og sovende personer kan ikke samtykke til sex.

- Du kan alltid ombestemme deg. Det kan også den andre parten.

- Alle parter må være enige om at de skal ha sex. Er du i tvil, så spør!

- Du skal respektere at andre mennesker har den samme retten.

- Ta vare på hverandre, og bry deg om hva vennene dine gjør!