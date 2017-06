- Menn er dårligere til å spare enn kvinner

I overkant av syv av ti nordmenn sier at de sparer. Dette er en økning på nær ti prosent siden i fjor. Det viser seg at kvinner er flinkere til å spare enn menn. 77 prosent kvinner sier at de sparer mot 68 prosent menn.

Det kommer fram i en undersøkelse utført av Ipsos for DNB.

- Kvinner sparer i den gode gamle sparekontoen som er «trygg», mens menn sparer smartere ved å nedbetale på gjeld og spare i aksjer, sier Hanna Folkvord, Finansrådgiver i DNB.

Finansrådgiver Hanna Folkvord

Hun opplyser at generelt sett har menn mer ansvar for økonomien i hjemmet, og har derfor mer kunnskap om penger og velger igjen smartere spareløsninger enn kvinner.

- Menn har gjerne ansvaret for økonomien, vi henger igjen litt der. De har derfor også ansvaret for sparingen og organiseringen rundt økonomien. Det er også min erfaring som rådgiver - det er mannen som har ansvaret. Sånn sett kan man si det er litt gammeldags, sier Hanna.

Menn og kvinner sparer ulikt



Videre i undersøkelsen viser det seg at kvinner sparer jevnt og trutt, hvorav 51 prosent kvinner sier at de sparer i en fast spareavtale, mot 41 prosent menn.

Måten vi sparer på er derimot ulikt mellom kjønnene. Kvinner foretrekker å spare på bankkonto i forhold til å spare i aksjemarkedet. 58 prosent kvinner sier at de sparer på bankkonto. 40 prosent kvinner sparer også i aksjemarkedet.

Menn tar altså mer risiko, og tallene viser at 68 prosent menn sparer i aksjemarked. Det er også flere menn som sparer ved å betale ned bolig enn kvinner. 50 prosent menn gjør dette mot 38 prosent kvinner.

- Kvinner bør bli mer bevisst



Hanna mener kvinner bør ta større del i den økonomiske biten i hjemmet, og tenke gjennom hvordan hun bør spare, også for å sikre seg selv for fremtiden.

- Kvinner er mer bevisst på å ha midler raskt tilgjengelig dersom uforutsette ting skjer, eller dersom man skal bruke pengene innen kort tid. For eksempel dersom kjøleskapet ryker, man skal pusse opp og man skal på sommerferie. I tillegg ser jeg at mange kvinner bruker mye penger på for eksempel interiør, mens menn sparer litt ekstra i aksjer. Menn sparer mer fornuftig og i ting som har en verdi, for eksempel ved nedbetaling av boliglån, bil, hytte og akskjer, sier Hanna og påpeker:

- Kvinner bør definitivt bli mer bevisst på hva man sparer til og hvordan man sparer. Mange kvinner velger også å jobbe redusert og ta seg av barna. Det kommer seg dårlig ut i forhold til pensjonsopptjeningen. Husk at statistikken viser at kvinner lever lenger enn menn!

