- Kim Kardashian og Kanye West skal bruke en surrogatmor til å bære frem det tredje barnet deres

Kanye West og Kim Kardashian kommer til å bruke en surrogatmor for å bli foreldre for tredje gang, skriver magasinet People.

Både People, TMZ og E! News siterer en anonym kilde som har røpet nyhetene.

TMZ skriver at de har gått med på å betale surrogatmoren mer enn 113.000 dollar for å bære frem barnet for dem. Telegraph skriver at det er uklart om surrogatmoren allerede er gravid med Kim og Kanyes barn, og at Kim Kardashians talsperson ikke svarte på forespørselen om en kommentar.

De som har fulgt med på Keeping Up With The Kardashians vet at Kim ønsker seg et barn til - selv om legene har advart henne mot helserisikoen ved å bli gravid igjen.

Kanye West (f.v.) Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kris Jenner og Corey Gamble.

- Jeg vil ingenting mer enn å utvide familien min, og bare vite at jeg hadde denne verdenen hjemme som er trygg.

Da Kim var gravid med sønnen Saint West (1) led hun av fastvokst morkake. Det vil si at deler av morkaken vokser gjennom slimhinnen den vokser i og inn i livmorens muskelvegg. Den vil da henge igjen i livmorhulen ved fødselen, og det kan oppstå en blødning som i verste fall kan være livstruende.

Kanye West og Kim Kardashian med sønnen North West.

Kim skal ha begynt å vurdere en surrogatmor etter at hun ble fortalt av leger at det ikke ville være trygt for henne å bli gravid igjen.

På Keeping Up With The Kardashians sa hun til mamma Kris Jenner:

- Jeg har kommet til den konklusjonen at jeg ikke kan bære frem et barn til. Så nå har jeg lyst til å utforske surrogati.

Fra før har Kim og Kanye altså barna North West (1) og Saint West (4).

