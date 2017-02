«Jeg får vondt langt inn i hjerterota når jeg ser videoen til Sophie Elise, der hun åpenhjertig snakker om hvordan hun ble påvirket av media, og sin egen hjerne som fortalte at hun ikke var bra nok. Og at hun istedenfor å ta tak i det egentlige problemet, tok den "enkle" utveien - og satset på at plastiske operasjoner ville hjelpe på selvtilliten».

Christina skaper engasjement med innlegget "livet uten thigh gap".

Det skriver Christina Sandnes, bak «KonaTil», på bloggen sin i dag, og innlegget er et av de mest leste blogginnleggene onsdag.

Hun hiver seg inn i debatten som har gått den siste drøye uken om plastiskkirurgi og kroppspress.

- Jeg har tenkt på å skrive et innlegg om kroppspress helt siden jeg hørte takketalen til KristinStyleConnection da hun vant Årets Hederspris på Vixen Blog Awards. Hun snakket om at hun hver eneste dag får spørsmål i innboksen fra jenter helt ned i 10-12 års alderen som er misfornøyde med kroppen sin og lurer på hvordan de skal gå frem for å få endret på utseendet sitt, sier Christina til Side2 og legger til:

- Ting unge jenter ikke skal måtte tenke på. Siden jeg skriver så lite om kropp og utseende til vanlig, har jeg ikke innsett hvilken retning dette kroppspresset er i ferd med å ta. Jeg fikk rett og slett en «eye opener», og fant ut at jeg kunne bruke den lille stemmen jeg har, og skrive om mitt avslappede forhold til min egen kropp. I håp om å nå ut til noen som trengte å lese akkurat disse ordene.

På bloggen forteller Christina blant annet om ungdomstiden, og at hun ikke var fornøyd med egen kropp - men at kosmetisk kirugi likevel aldri var et tema.

Videre påpeker hun:

«Å fikse på utseendet sitt er ikke normalen! Jeg sier ikke at de som har lagt seg under kniven er dårlige mennesker, jeg lurer bare på når det plutselig ikke lenger var bra nok å være som man er?»

KonaTil tar opp saken etter at kroppspress, plastiskkirurgi og det å være forbilde har vært et gjennomgående tema den siste uken.

Dette startet plastikkirurgi-debatten

Bakgrunnen for at debatten ble sparket i gang er en sak Side2 skrev om at det påstås at reduksjon av brystvorter vil ha en økning i USA. En norsk plastikkirurg avviser at dette er aktuelt i Norge, og understreker at man alltid må overveie fordeler og ulemper ved inngrep.

Kristin Gjelsvik aka StyleConnection la ut et YouTube-innlegg hvor hun reagerer på saken, og snakker til ungdom om at hun forstår at det er vanskelig å vokse opp med det presset som man møter i dagens samfunn.

StyleConnection, Kristin Gjelsvik.

- Husk at selvtillit må jobbes med fra innsiden. Husk at det vil bli bedre. Også forstår jeg dere. Jeg skjønner det er vanskelig å stå midt oppi dette vanvittige presset, når til og med bloggere som har gjort x-antall inngrep forteller deg at det hjelper ikke. De sier ikke gjør som meg, men samtidig så kler de av seg naken. Forstår dere blir forvirret, det er vanskelig å forholde seg til en tilstedeværende dobbeltmoral, sier hun blant annet på bloggen sin.

Sophie Elise: - Blir jeg en dårlig forelder?



Sophie Elise Isachsen følte seg truffet og såret av innlegget, selv om hun påpeker at hun og Kristin er gode venner. Sophie Elise har vært åpen om sine plastiske operasjoner, selvtillit og psykiske helse på bloggen sin, og også i sin debutbok Forbilde som kom i fjor.

En av Norges største bloggere, Sophie Elise .

«Personlig har jeg utført plastisk kirurgi, derfor havner jeg i gruppa personer som ikke har lov til å få barn, eller hvis jeg får barn, er jeg en dårlig forelder? Jeg får barn som kanskje ikke ligner på meg? Jeg får ikke ta bilde på stranda i bikini fordi puppene mine er unaturlige og det fremmer et dårlig kroppsideal for unge? Og jeg får heller ikke uttale meg om plastisk kirurgi fordi jeg angrer på det, fordi det hjelper ikke. For å være ærlig så blir jeg kjempesåra av dette! Jeg er skikkelig, skikkelig lei meg når jeg lager dette innlegget» sier hun.

Se videoen: En personlig videoblogg - er jeg mindre verdt?

Disse meningene førte til at flere bloggere ønsket å ytre noe om saken.

Overfor Side2 sier Christina, KonaTil, at blogginnlegget allerede har fått mye positiv respons:

- Tilbakemeldingene har vært helt utrolige, jeg ble faktisk tatt litt på senga over responsen. Men jeg er kjempeglad for at innlegget har nådd ut til så mange, for dette er en vanvittig viktig sak som fortjener all den oppmerksomhet den kan få.