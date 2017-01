10 ganger Ulrikke Falch aka Skam-Vilde var den råeste dama på Insta

(SIDE2): Ulrikke Falch (20) er mest kjent for å spille Vilde i Skam. I serien vil Vilde leve opp til bestemte skjønnhetsidealer, hun er alltid den som samler gjengen og digger de eldre gutta.

Ulrikke Falch derimot er ganske annerledes. Instagram-profilen hennes er full av svart humor, og hun har nærmest gjort det til en signatur å bryte med etablerte ideer for hvordan kvinner skal oppføre seg.

Vi synes seff du bør følge Ulrikke på Instagram, for du vet aldri helt hva du får neste gang. Derimot er det ganske sikkert at du kommer til å bli underholdt. Her er noen av de innleggene vi digger aller mest:

1. Hun er hysterisk morsom

Treat yoself! En video publisert av Ulrikke Falch (@ulrikkefalch) tirsdag 25. Okt.. 2016 PDT

Ulrikke poster nok av videoer som dette, både kleint og ikke så kleint. Felles for alt, er at det er superlett å kjenne seg igjen.

2. Hun bryr seg om kvinners rettigheter

Et bilde publisert av Ulrikke Falch (@ulrikkefalch) mandag 28. Nov.. 2016 PST

Ulrikke bryr seg om likestilling, og er heller ikke redd for å vise det i sosiale medier.

3. Hun er åpen om fortiden sin med spiseforstyrrelser

«Jeg er faen så vakker fordi jeg har det bra med meg selv, for faen.»

Det var da hun var 13-14 år at familien til Ulrikke forsto at noe ikke var som det stemte. Hun fikk diagnosen anoreksi. Dette har Ulrikke valgt å være åpen om, og har skrevet flere kronikker både i NRK og Aftenposten. I Side2 digger vi at hun bidrar til å bryte tabuer rundt psykisk sykdom.

4. Hun kopierer kjendisbilder

Hollywood life is so hard Et bilde publisert av Ulrikke Falch (@ulrikkefalch) fredag 12. Aug.. 2016 PDT

Vi digger når Ulrikke lager egne tolkninger av Kylie Jenner, Kanye West og Selena Gomez' bilder. Altså, vi D-I-G-G-E-R det.

5. Dobbelthakeselfies. Med gode budskap. Ferdig snakka

6. Bildene hun tar med kjendiser

Når typen har bestemt seg for å slå opp med deg, men holder det hemmelig til etter turen til Praha, for dere har jo betalt ganske mye penger for flyreise og hotell Et bilde publisert av Ulrikke Falch (@ulrikkefalch) tirsdag 11. Okt.. 2016 PDT

Hun tilga meg. Et bilde publisert av Ulrikke Falch (@ulrikkefalch) onsdag 14. Mai. 2014 PDT

Sjekk også ut bildet hun har på profilen sin med Fredrik Skavlan. Legendarisk.

7. Hun har en herlig ironisk distanse til alle beauty-Instagrammerne der ute

glam rock diva TUTORIAL. Just learned how to highlight with glitter, it gives u that extra spark when u r goin out with the gurls! 🌟🌟👯 En video publisert av Ulrikke Falch (@ulrikkefalch) tirsdag 30. Aug.. 2016 PDT

8. Vi får se behind the scenes-bilder med andre fra Skam

vi hører på en del nicki minaj Et bilde publisert av Ulrikke Falch (@ulrikkefalch) fredag 20. Nov.. 2015 PST

Vi vil også på fest med jente-Chris, Noora og Eva!!!

9. Hun tar avstand fra kroppspress

10. Alenevors-videoer som dette <3

girer meg opp på alene-vors En video publisert av Ulrikke Falch (@ulrikkefalch) lørdag 25. Juni. 2016 PDT