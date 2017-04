10 fakta om Bruno Mars

Den 24. mai holder artist Bruno Mars (31) konsert på Telenor Arena i Oslo.

Han fikk gjennombrudd som sanger i 2010, og har siden blitt sammenlignet med Elvis (ikke verst). Du har garantert hørt sangene hans før, men visste du dette om Bruno?

1. Hans egentlige navn er Peter Gene Hernandez

I 2002 (17 år gammel) flyttet han til Los Angelses og begynte å kalle seg selv for Bruno Mars.

2. Han er en stor Disney-fan

For bare noen dager siden la Bruno Mars ut bilde av seg selv fra Disneyworld.

Had to call a quick meeting with the fam before tour starts. Thank you #Disneyland #Squad Et innlegg delt av Bruno Mars (@brunomars) fredag 24. Mars. 2017 PDT

3. Han er 1.65 meter høy



Bruno Mars er en stor artist, men han er ikke spesielt stor, rent fysisk.

4. Det eneste han ber om backstage på konsertdagen er våtservietter og en flaske vin.

Ikke så kravstor som man kanskje kunne tro!

5. Favorittfargen hans er mørkerød (MAROON)

Favorittfargen er en mørkerød farge som heller litt mot lilla.



6. Han har skrevet den populære sangen “Fuck you”



...som er sunget av CeeLo Green (forget you). Låten er sunget i to versjoner, den andre versjonen er kalt “forget you”, og er helt lik originalversjonen med unntak av de to ordene som er endret.

7. Han har tatoveringer til ære for foreldrene sine



En på hver arm!







8. Han kan mer enn å bare synge

Han spiller også trommer, keyboard, bass og gitar. Dessuten er han også produsent.

9. Han har fem søsken

En bror og fire søstre!

10. Fansen til Bruno Mars blir kalt «Hooligans»

Bruno Mars har mange fans. De har han valgt å kalle «Hooligans».

